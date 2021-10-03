ليبيا – اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على آخر تطورات العمل في مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تفقد الدبيبة مراحل التنفيذ التي تتم من قبل ائتلاف شركتي إنكا التركية وسيمنس الألمانية؛ إذ بلغت نسبة إنجازها 43‎%‎، بعد أن تم صب القواعد الخرسانية للوحدات الـ4 للمحطة.

وتابع البيان: إن الوحدة الأخيرة سيتم وضع قاعدتها خلال الأيام القادمة، فيما يبلغ عدد العمال في المكان نحو ألف عامل سيبدؤون العمل وفق نظام وجبتي عمل، بداية من أكتوبر الجاري، للسعي في إتمام المشروع بطريقة أسرع.