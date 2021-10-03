ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري إن اجتماع الرباط عبارة عن مجاملة ومحاولة لذر الرماد في الأعين، ولإعطاء صورة بأن لا إقصاء لأحد، مشيرًا إلى أن البيان الختامي لم يأتِ بجديد، ولم يتطرق إلى قانون الانتخابات الرئاسية لأنه بت الأمر فيه، بعد إقراره من مجلس النواب، وتسليمه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أوضح أن الاجتماع الذي كان مغلقًا، وحضره السفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، تطرق إلى قانون الانتخابات البرلمانية، الذي يبدو أن عليه شبه توافق، مؤكدًا أنه لم ولن يحدث أي تغيير في الخطوات المقبلة، ولا سيما الانتخابات البرلمانية.

وأشار إلى أن هناك نشاطًا ملحوظًا لمجلس الدولة، بعد أن استشعر الأخير أنه لا كيل له في الانتخابات، إثر تسلم المفوضية العليا قانون الانتخابات الرئاسية فيما تنتظر قانون البرلمانية، لبدء إعلان الترشيحات وعملية الدعايا الانتخابية.