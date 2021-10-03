ليبيا – قال عضو مجلس النواب مفتاح الكرتيحي إن أعضاء المجلس الذين اجتمعوا في لجنة “13+13” مع ممثلي مجلس الدولة الاستشاري، سافروا دون تشاور مع رئاسة مجلس النواب أو اللجنة المشكلة منه، وخاصة بوضع قانون الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن ما يصدر عن اجتماع المغرب ليس ملزمًا للبرلمان، وإنما مجرد رأي استرشادي.

الكرتيحي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس السبت، أضاف أن الرأي الثابت للبرلمان يرتكز على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها ديسمبر المقبل، على أن تنعقد الانتخابات الرئاسية أولًا، وتليها الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

ورجح النائب عقد الانتخابات البرلمانية بالقانون الصادر 2014 وجرت بموجه الانتخابات البرلمانية في ذلك العام.

الكرتيحي أشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أبلغ المفوضية العليا للانتخابات بأنه حال تعثر إصدار قانون جديد بسبب ضيق الوقت ستجرى الانتخابات بقانون 2014.