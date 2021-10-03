ليبيا – أكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس جدير مختار المنصوري أن الحركة المرورية بين الجانبين تسير بشكل جيد، وزمن التأخير يسير جدًا؛ بسبب إنهاء الإجراءات اللازمة وتطبيق البروتوكول الصحي.

المنصوري وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأحد قال: افتتحنا بالأمس مركزًا صحيًا بمنطقة رأس جدير، ووفرنا طاقمًا طبيًا متكاملًا.

وأضاف: “من خلال المركز تُقدّم التطعيمات لأهل المنطقة والمسافرين الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح تسهيلًا لإجراءات سفرهم، وكذلك استقبال المسافرين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية”.

وأشار إلى أن الحركة التجارية بين البلدين تسير وفق المعتاد مع وجود ازدحام لاصطفاف كثير من الشاحنات.

كما نوه إلى أن المنفذ ما زال يفتقر لشركة نظافة رغم مراسلة كل الجهات المعنية.

المنصوري خلص إلى القول :”النفايات تملأ كل الممرات والمكاتب بالمنفذ الذي يعد واجهة للبلاد، ولا أماكن للتخلص من المخلفات الطبية بعد فحص المسافرين”، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعد مخالفة وخطرًا على المسافرين والعاملين في انتشار بعض الأمراض.