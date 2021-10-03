إنجلترا – يستأنف ليفربول ومانشستر سيتي التنافس على الصدارة عندما يتواجهان اليوم الأحد على ملعب “أنفيلد”، في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.

ويتقاسم ليفربول ومانشستر سيتي حاليا، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 14 نقطة لكل منهما، بفارق نقطتين عن المتصدر تشيلسي، الذي لعب مباراة أكثر، وهو ما يعني أن الفائز بموقعة اليوم سيرتقي إلى صدارة “البريميرليغ”.

وتوقعت صحفية “ماركا”، أن يدخل مدربا الفريقين المباراة المرتقبة بالتشكيلتين التاليتين:

ليفربول

– حراسة المرمى: أليسون بيكير.

– خط الدفاع: جيمس ميلنر – ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

– خط الوسط: كيرتيس جونس – فابينيو – جوردان هندرسون.

– خط الهجوم: ساديو ماني – فيرمينو – محمد صلاح.

مانشستر سيتي

– حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

– خط الدفاع: كايل واكر – روبين دياز – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو.

– خط الوسط: بيرناردو سيلفا – رودري – كيفين دي بروين.

– خط الهجوم: جاك غريليش – غابرييل خيسوس- فيل فودين.

المصدر: “ماركا”