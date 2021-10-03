روسيا – يتحضر نيكيتا غريتسي البريطاني لإجراء رحلة على الخيول الروسية حول العالم بدءا من منطقة بحر أوخوتسك، بمقاطعة ماغادان، في شرق روسيا.

وكان غريتسي “من أصول سلافية” يستعد لرحلة حول العالم على ظهور الخيل منذ فترة طويلة، قائلا لوكالة نوفوستي: “أولا، اختبرت نفسي وملابسي في القطب البارد في Yakut Oymyakon. درست ركوب الخيل في منغوليا (القريبة من الحدود الروسية) ثم انتظرت لمدة عام تقريبا لفتح الحدود بسبب الوضع جراء انتشار فيروس كورونا، واشتريت هذا الصيف خيولا من ياقوتيا وذهبت بها إلى ماغادان”.

وتابع غريتسي قائلا: “كان لدي حلم لزيارة بحر أوخوتسك. تبدأ رحلتي الاستكشافية هنا. أعلم أن الأمر سيكون صعبًا للغاية. هناك العديد من الأشياء التي ربما لست مستعدا لها، مثل المسافات التي تنتظرنا لم أتغلب عليها بعد. لكن أصدقائي معي – الخيول Artek وBely “.

وتابع المستكشف: “بالطبع أخطط للعودة إلى ماغادان، وهذا هو المكان الذي يجب أن تنتهي فيه رحلتي حول العالم. لكن الهدف الرئيسي الآن هو الذهاب إلى جميع أنحاء روسيا والوصول إلى لندن. فقط هذه الخيول يمكنها التعامل مع مثل هذه المهمة. إنها من سلالة في ياقوتيا وتتحمل الصقيع بسهولة”.

المصدر: نوفوستي