زارته الشرطة بدل المشتري.. رجل يعرض قطع غيار سيارة للبيع دون الانتباه لوجود مخدرات على الطاولة!

زارته الشرطة بدل المشتري.. رجل يعرض قطع غيار سيارة للبيع دون الانتباه لوجود مخدرات على الطاولة!

الولايات المتحدة – ألقي القبض على رجل من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة بينما كان يحاول بيع قطعة غيار سيارة عبر الإنترنت، بعد رصد كمية كبيرة من الميثامفيتامين وحقنة في الصورة التي استخدمها للإعلان.

وتم القبض على جيمس كيرتس، 38 عاما، يوم الأربعاء، بعد نشره الصورة على متجر “فيسبوك”. وكانت حقيبته التي تحتوي على المخدر والأدوية الخاصة به مرئية بوضوح على طاولة القهوة خلف قطعة الغيار المعروضة من قبله للبيع.

وقال شريف مقاطعة ستون، دوج رادير، إن شخصا ما أبلغهم بصورة المخدرات بعد وقت قصير من نشر كيرتس الإعلان على “فيسبوك”.

وأضاف: “يبدو أنه (كيرتس) كان تحت التأثير لأن في خلفية صورته التي نشرها، ترك حقيبته الكبيرة من الميثامفيتامين والحقن على طاولة القهوة”.

وقال الشريف إن السلطات أصدرت مذكرة تفتيش في منزل كيرتس، ووجدت بحوزته 48 غراما من الميثامفيتامين، ومسدسا غير مرخص.

وأضاف الشريف: “لقد وفرنا له الآن مكانا جديدا للإقامة. معذرة أيها الناس، بضاعته ليست معروضة للبيع في الوقت الحالي”.

المصدر: Fox News