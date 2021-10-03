سواريز “يسخر” من كومان بعد تسجيله هدفا في شباك برشلونة

سواريز “يسخر” من كومان بعد تسجيله هدفا في شباك برشلونة

إسبانيا – رفض نجم أتلتيكو مدريد، لويس سواريز، الاحتفال بهز شباك فريقه السابق برشلونة، أمس السبت، لكنه قام بحركة اعتبرها البعض رسالة لمدرب “البارسا”، رونالد كومان.

وهز سواريز، شباك برشلونة، في الدقيقة 44، بعد انفراده بالمرمى، مسجلا الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية الشوط الأول، وبعدها بثوان قليلة، قام بإشارة اعتبرها البعض موجهة لكومان.

وركض المهاجم المخضرم لفريق أتلتيكو مدريد وهداف برشلونة السابق باتجاه المدرجات، والتقطته عدسات الكاميرات وهو يشير بيده بعلامة الهاتف أمام المدرجات بعد الهدف.

وذهبت التفسيرات للقول إن سواريز قصد توجيه رسالة للمدرب كومان، باعتبار أن الهولندي أبلغه أنه خارج حساباته في برشلونة عام 2020، من خلال مكالمة هاتفية استمرت لدقيقة واحدة.

وقال سواريز بعد المباراة عن عدم احتفاله بالهدف: “هذا هو احترامي لزملائي السابقين وفترتي في برشلونة، وكذلك الظروف الصعبة التي يمر بها النادي الآن”.

وانتهت المباراة بفوز أتلتيكو بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد، الذي يواجه إسبانيول في وقت لاحق اليوم الأحد، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: وكالات