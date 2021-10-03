إسبانيا – أحرز الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، أول هدف له في مرمى فريقه السابق برشلونة في اللقاء بينهما امس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهز سواريز شباك الفريق الكتالوني، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، ورفض الاحتفال بهدفه الأول في شباك فريقه السابق.

كما صنع المهاجم الأوروغوياني الهدف الأول لزميله توماس ليمار في الدقيقة 23 بتمريرة رائعة.

يذكر أن برشلونة استغنى عن خدمات سواريز في الموسم الماضي، ليساهم المهاجم الأوروغوياني في فوز أتلتيكو مدريد بلقب بطل الدوري الإسباني.

المصدر: RT