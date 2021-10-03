ليبيا- أكد وزير خارجية مصر سامح شكري دعم بلاده الكامل لليبيا كدولة مستقلة ذات سيادة على كامل ترابها الوطني.

بيان صحفي صادر عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ طالعته صحيفة المرصد، أوضح أن تأكيد شكري جاء خلال لقاء جمعه في القاهرة بعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وفيه تم التشديد على تسخير إمكانيات القاهرة لدعم ليبيا بهدف تجاوز المرحلة الحالية.

وأضاف البيان: إن هذا التسخير يقتضي تنسيق الجهود في المحافل الدولية المعنية بالقضية الليبية أو عبر البناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من قوة دفع حالية وتواتر الزيارات الراهنة بين الجانبين، في ضوء ما يوليانه من اهتمام مشترك بالدفع قدمًا بتلك العلاقات على مختلف مستوياتها.

وشدد شكري على دعم مصر للخطى الثابتة التي تشهدها ليبيا للوفاء بخارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر، باعتبارها خطوة مفصلية نحو تحقيق الاستقرار المنشود في مسيرة ليبيا لمستقبل أفضل.

وأشاد شكري بجهود مجلس النواب في ليبيا التي أفضت إلى إصدار قانون الانتخابات الرئاسية واضطلاعه بمسؤولياته لإنجاز قانون الانتخابات النيابية بالتنسيق مع الأطراف الليبية، مع التأكيد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وتابع شكري: إن وجود هؤلاء يحول دون استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة، فضلًا عن تأثير ذلك على أمن دول جوار ليبيا وضرورة توفير الدعم الكامل لدور لجنة الـ10 العسكرية المشتركة في مهمة إخراج كافة أشكال التواجد الأجنبي من البلاد.

بدوره ثمن اللافي دور مصر الداعم لليبيا وجهود تثبيت الاستقرار فيها، مع الإثناء على ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات إيجابية انطلاقًا مما يجمعهما من أواصر تاريخية وشعبية ممتدة مع تطلع الليبيين إلى استمرار الدور المصري.

وأضاف اللافي: إن هذا الدور مهم في مرحلة إعادة الأعمار والتنمية في ليبيا في ضوء الخبرات المصرية العريضة في هذا الشأن وما تم توقيعه من اتفاقات على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة خلال الشهر الماضي.