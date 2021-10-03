كوريا ش – أعتبرت كوريا الشمالية، عبر وكالتها الرسمية للأنباء، أن “مجلس الأمن الدولي يطبق معايير مزدوجة إزاء الأنشطة العسكرية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

وأشار مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أن “اجتماعا للمجلس لمناقشة تجربة صاروخية أجرتها بلاده يمثل انتهاكا لسيادة كوريا الشمالية”.

وكانت الوكالة قد أفادت بأن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ يوم الثلاثاء الماضي، هو صاروخ فرط صوتي تم تطويره مؤخرا.

ولفتت إلى أن “تطوير مثل هذه الأنظمة من الأسلحة يعزز القدرات الدفاعية” لكوريا الشمالية.

وأضافت أنه “في أول تجربة له، أكد علماء قطاع الدفاعي الوطني التحكم في تحليق الصاروخ واستقراره أثناء عمله”.

وفي سياق متصل، نددت الخارجية الأمريكية، بالتجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية فجر الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أنها تشكل تهديدا للجيران والمجتمع الدولي.

وحثت الخارجية الأمريكية بيونغ يانغ على العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية المتعثرة.

المصدر: “رويترز”