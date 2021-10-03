ليبيا – دعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي النواب والدولة الاستشاري في الرباط المجتمع الدولي إلى مراقبة الانتخابات وضمان احترام نتائجها.

البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار خلاله المتشاورون إلى أن اللقاءات أجريت في ظروف ودية، مع سيادة حالة من التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد، داعين المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في البلاد.

وأضاف البيان أن هذه العملية يجب أن تتم وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي، فضلًا عن ضمان احترام نتائجها، من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.