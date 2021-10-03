ليبيا – قام مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بإقرار نتائج الاجتماع الوزاري لبلدان جوار ليبيا الذي عقد نهاية أغسطس الماضي في الجزائر.

بيان صادر عن المجلس اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد إن هذا الإقرار جاء خلال اجتماعه المنعقد على المستوى الوزاري حول تأثير انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على منطقة الساحل وعموم القارة الإفريقية.

وعبر المجلس عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر لاستعادة السلم والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا داعيًا المجتمع الدولي لدعم ندوة المصالحة الوطنية الليبية التي سينظمها الاتحاد الافريقي بالتنسيق مع البلدان المجاورة.

وأكد المجلس ضرورة مشاركة كافة البلدان المجاورة في جميع الاجتماعات حول الوضع في ليبيا، بقصد تعزيز التعاون وتنسيق الجهود الهادفة لدعم مسار السلام في البلاد، في ظل تقدم سياسي إيجابي محرز نحو توحيد المؤسسات الأمنية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصف المجلس الوضع في ليبيا وحدودها بالمتقلب، مع الدعوة لانسحاب فوري وكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة لتوفير فضاء للمسارات الوطنية، بهدف توطيد السلم وتسوية النزاع مع رفضه القاطع لأي تدخل في الشؤون الداخلية.

وجدد المجلس تأكيده أنه لن يتردد في الكشف عن المستمرين بتأجيج النزاع عبر توفير السلاح والتجهيزات العسكرية وانتهاك الحظر الأممي على توريد الأسلحة، حاثًا الأطراف الليبية على بذل كل الجهود لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة وعادلة وشاملة.

ودعا المجلس البلدان الأعضاء والشركاء لتوفير الدعم الضروري لمفوضية الانتخابات، مع مطالبة الأخيرة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية، وتوفير الدعم الضروري لتنظيم الانتخابات، مع الإعراب عن الانشغال العميق بنزاعات عنيفة لقوات أجنبية ومرتزقة.

وثمن المجلس جهود لجنة الاتحاد الإفريقي لتحرير وثيقة سياسية حول تأثير انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على منطقة الساحل وعموم إفريقيا من قبل المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب وتشجيع الأخير لاستكمالها وتقاسمها مع كافة الدول الأعضاء.