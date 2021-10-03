ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد مغيب أن انتخابات 24 ديسمبر قادمة، وأن الشعب الليبي سوف ينحاز للوطن ويختار من أثبتت الأيام والمواقف أنه الأجدر والأصلح.

مغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس السبت قال: “تستطيع أن تشتري بعض العواطف والمواقف والحب المشروط باستمرار المال مع ارتفاع سعر الشراء، لكن على الإطلاق لن تستطيع شراء عقول ومواقف الرجال والنساء الأوفياء لهذه الأرض الذين يقدمون مصلحة الوطن على كل المصالح والمكاسب الشخصية، والذين دون شك يعرفون معادن الرجال وصدقهم ومواقفهم الصلبة في الدفاع عن الوطن والثوابت”.