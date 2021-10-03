ليبيا – نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الملتقى التحضيري لمعرض بنغازي التجاري الدولي في مقر الوزارة بالمدينة.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى مناقشة الملتقى الجوانب الإدارية والفنية للمعرض، والترتيبات اللازمة للمشاركين في المعرض من الشركات المحلية والأجنبية والعربية الراغبة في الدخول للسوق الليبي.

وأضاف البيان: إن تنظيم معرض بنغازي التجاري الدولي يأتي ضمن إطار دعم الصادرات المحلية، وخلق فرص تجارية لها وتعزيز فرص المنافسة للمنتج الوطني بالسوق المحلي والدولي، وفتح آفاق التعاون والتبادل التجاري مع الشركات من مصر وتونس والجزائر والمغرب.