وفد من “حماس” برئاسة هنية يتوجه إلى القاهرة

وفد من “حماس” برئاسة هنية يتوجه إلى القاهرة

فلسطين – أفاد مصدر قيادي في حركة “حماس” الفلسطينية، إن وفدا من الحركة برئاسة إسماعيل هنية، سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المصدر قوله إن وفد “حماس” سيجري مباحثات مع قيادة المخابرات العامة المصرية بشأن المستجدات السياسية وملفات مشتركة.

كما كتب زعيم الحركة يحيى السنوار تغريدة على “تويتر” جاء فيها: “غدا بإذن الله نتوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية وسنتناول ملف التهدئة وملف تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال”.

المصدر: “الأناضول” + RT