أبوظبي – سيطر التراجع على الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج خلال تعاملات امس أولى جلسات الأسبوع، إذ تراجعت أربع بورصات بقيادة السعودية، في المقابل ارتفعت بورصتا أبوظبي والكويت.

بينما أغلقت بورصة مسقط تعاملاتها، مع دخول البلاد في عطلة اليوم بسبب ارتفاع المخاطر من إعصار الشاهين، الذي بدأ تأثيره على البلاد منذ الجمعة.

وانخفضت بورصة السعودية، السوق الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تاسي” بنسبة 0.37 بالمئة إلى 11453.25 نقطة.

وقاد قطاع الاتصالات تراجعات السوق بنسبة انخفاض 2.39 بالمئة، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بـ 1.11 بالمئة، والإعلام والترفيه 1.05 بالمئة.

وسجل سهم “سليوشنز” الوافد الجديد للسوق والذي أدرج الخميس ارتفاعا بنسبة 11.11 بالمئة ليتصدر ارتفاعات السوق السعودية.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.19 بالمئة إلى 11462.96 نقطة، وتصدر سهم “قطر الوطني” الانخفاضات بنسبة 0.78 بالمئة، ثم “مصرف قطر الإسلامي” بـ 0.71 بالمئة.

كما انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.42 بالمئة إلى 2833.5 نقطة، وسط تراجع قطاعي العقارات والنقل بنسب 1.49 بالمئة و0.23 بالمئة على التوالي.

وجاء سهم مصرف عجمان الأكثر انخفاضا بسوق دبي بنسبة 4.65 بالمئة، ثم الوطنية للتبريد بـ3.71 بالمئة، وإعمار للتطوير 2.06 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة العاصمة الإماراتية أبوظبي بنسبة 0.26 بالمئة إلى 7718.791 نقطة، وسط تصدر أدنوك للحفر بأول يوم لتداول السهم بنسبة 30 بالمئة، كما ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.24 بالمئة.

وارتفعت بورصة الكويت بنسبة 0.11 بالمئة بعد سجل مؤشر سوقها الأول 7504.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.21 بالمئة إلى 6879.52 نقطة.

وجاء “عقارات الكويت” بمقدمة الأسهم المرتفعة بنسبة 1.97 بالمئة، ثم ألافكو بنسبة 1.72 بالمئة، وصناعات بـ0.83 بالمئة.

وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.03 بالمئة إلى 1705.06 نقطة، وتصدر الانخفاضات سهم “السلام -البحرين” بنسبة 1.19 بالمئة، ثم “البحرين للتسهيلات” بـ0.64 بالمئة.

الأناضول