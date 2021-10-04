إيطاليا – هنأ النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، المعروف بتصريحاته النارية والمثيرة للجدل، نفسه بعيد ميلاده الأربعين، الذي صادف امس الاحد وقدم لنفسه هدية فاخرة.

ونشر السلطان إبرا صورة لسيارة فاخرة من طراز “Ferrari SF90 Stradale” ذهبية اللون، عبر حسابه على موقع “تويتر” وعلق عليها: “عيد ميلاد سعيد يا زلاتان!”.

وسيغيب المهاجم السويدي المخضرم عن تشكيلة منتخب بلاده استعدادا لخوض مباراتين ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، أمام كل من منتخبي كوسوفو واليونان، لعدم تعافيه من الإصابة.

وصرح يان أندرسون مدرب منتخب السويد بأن مهاجم ميلان إبراهيموفيتش “لم يحقق تقدما كبيرا في عملية إعادة تأهيله بحيث يتمكن من المشاركة مع الفريق”، بعد أن استدعى المهاجم المخضرم إلى تشكيلة المنتخب، معربا عن أمله في أن يتمكن من المشاركة.

وقال أندرسون: “الأمر محزن لنا، ولكنه محزن أيضا بالنسبة لزلاتان إبراهيموفيتش”.

وغاب زلاتان إبراهيموفيتش عن نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” التي جرت الصيف الماضي، بسبب إصابة في الركبة، ولعب مباراة واحدة فقط هذا الموسم مع ميلان، التي فاز فيها (2-0) على لاتسيو، في 12 سبتمبر الماضي.

المصدر: وكالات