“الأصهب” دي بروين يرد على هدف صلاح العالمي بتسديدة لا تصد ولا ترد

“الأصهب” دي بروين يرد على هدف صلاح العالمي بتسديدة لا تصد ولا ترد

إنجلترا – انتهت “الملحمة الكروية” بين فريق ليفربول وضيفه مانشستر سيتي التي جمعتهما امس بالتعادل الإيجابي (2-2)، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح المهاجم السنغالي ساديو ماني التسجيل”للريدز” في الدقيقة 59، وأدرك لاعب خط الوسط الإنجليزي فيل فودين بهدف التعادل للضيوف بعد عشر دقائق.

ووضع النجم المصري محمد صلاح أصحاب الأرض في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 76 بهدف عالمي سجله بمجهود فردي ومهارة عالية، حيث راوغ عدة لاعبين قبل أن يرسل الكرة إلى الزاوية اليسرى البعيدة بتسديدة بيمناه.

ورد النجم البلجيكي كيفين دي بروين بهدف التعادل أحرزه بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من مشارف منطقة الجزاء، في الدقيقة 81 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “أنفيلد”.

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 15 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري “البريمير ليغ”، بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي الذي تغلب على ضيفه ساوثهامبتون (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب “ستامفورد بريدج”، وذلك في إطار منافسات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، رفع مانشستر سيتي، حامل اللقب، رصيده إلى 14 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب “البريمير ليغ”.

المصدر: RT