الولايات المتحدة – تراجعت اليابانية ناومي أوساكا 5 مراتب في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات في التنس، فيما واصلت التونسية أنس جابر تسلق المراتب بصعودها إلى المرتبة 14، الأفضل في مسيرتها الاحترافية.

وأصبحت النجمة اليابانية المصنفة أولى عالميا سابقا، خارج قائمة اللاعبات العشر الأوليات للمرة الأولى منذ فوزها بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2018.

ولم تشارك أوساكا في أي دورة منذ إقصائها في الدور الثالث من فلاشينغ ميدوز الشهر الماضي، لتتراجع إلى المركز الثاني عشر، وهو أدنى مركز لها منذ ما قبل أول لقب لها من الألقاب الأربعة في البطولات الأربع الكبرى في أمريكا المفتوحة قبل ثلاث سنوات، حين تغلبت على الأمريكية سيرينا وليامز.

وكانت أوساكا انسحبت من بطولة فرنسا المفتوحة “رولان غاروس” ولم تشارك في بطولة ويمبلدون العام الحالي، حفاظا على صحتها الذهنية.

من جهتها، قفزت الإسبانية غاربيني موغوروزا حاملة لقبين في البطولات الأربع الكبرى، إلى المركز السادس بعد فوزها بلقب دورة شيكاغو الأمريكية الأحد على حساب جابر التي واصلت تسلق المراتب بارتقائها إلى المركز الرابع عشر، وهو أعلى تصنيف في مسيرتها الاحترافية.

ولدى الرجال، لم يحصل أي تغيير لدى العشرة الأوائل، رغم اقتراب النرويجي كاسبر رود (10) من السويسري روجير فيدرر (9)، بعد فوزه بدورة سان دييغو الأمريكية، حيث أصبح الفارق بينهما 150 نقطة فقط.

وبقي الصربي نوفاك دجوكوفيتش متصدرا أمام الروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9077 نقطة

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 7115

3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5285

4- البولندية إيغا شفيونتيك 4756

5- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4668

6- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 4595 (+3)

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4376 (-1)

8- الأمريكية صوفيا كينن 4190

9- اليونانية ماريا ساكاري 4055 (+1)

10- السويسرية بيليندا بينتشيتش 3835 (+2)

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12- اليابانية ناومي أوساكا 3326 (-5)

14- التونسية أنس جابر 3220 (+2)

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 11633 نقطة

2- الروسي دانييل ميدفيديف 10575

3- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 8175

4- الألماني ألكسندر زفيريف 7603

5- الروسي أندري روبليف 6130

6- الإسباني رافائيل نادال 5815

7- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5173

8- النمسوي دومينيك تيم 4495

9- السويسري روجير فيدرر 3765

10- النروجي كاسبر رود 3615

المصدر: “أ ف ب”