الولايات المتحدة – انخفضت أسعار الذهب في تعاملات الإثنين، لأدنى مستوى منذ جلسة الأربعاء الماضي، مع ترقب تأثير ارتفاع معدلات التضخم وتحركات السياسة النقدية في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية.

وعند الساعة 7:50 (ت.غ)، انخفض المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بمقدار 6.79 دولارات أو بنسبة 0.39 بالمئة، ليتداول عند 1754.19 دولاراً للأوقية.

وهبطت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون أول المقبل بنسبة 0.26 بالمئة أو 4.5 دولارات إلى مستوى 1753.90 دولارا للأوقية.

في الأثناء، انخفض مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسة أخرى بنسبة 0.04 بالمئة عند 94.01.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت عند تسوية تعاملات الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية مع رصد آفاق السياسة النقدية ومخاوف تسارع التضخم.

وتجتاح الاقتصادات العالمية موجة تضخم هي الأكبر منذ ما يزيد عن عقد في بعض الاقتصادات الكبرى، مع احتمالية أن تستجيب البنوك المركزية وترفع الفائدة لمجابهة الارتفاع في الأسعار.

ويعد الذهب ملاذا آمنا من التضخم، لكن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة الحكومية سيزيد تكلفة حيازة الذهب لضياع فرصة الحصول على عائد، مما يعزز الإقبال على الأصول الأخرى.

الأناضول