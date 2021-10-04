“القرد اللعين”.. شكوى ضد العنصرية في الملاعب الإيطالية

“القرد اللعين”.. شكوى ضد العنصرية في الملاعب الإيطالية

إيطاليا – أوضح كاليدو كوليبالي مدافع نابولي إنه تعرض لإساءة عنصرية من جماهير فيورنتينا بعد مواجهتهما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة امس.

وذكرت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الرياضية الإيطالية أن فيكتور أوسيمين وأندريه-فرانك زامبو أنجيسا تعرضا أيضا لهجوم بعد فوز نابولي.

ونشر كوليبالي صورة لنفسه على تويتر وهو يشير إلى الجماهير وقال إنه سمع إساءة عنصرية من المدرجات وطالب المسؤولين بالتدخل.

وقال كوليبالي على “تويتر” و”انستغرام”: “سبتني الجماهير بعبارة القرد اللعين. هذه الأشياء ليس لها أي علاقة بكرة القدم.

وتابع:”يجب تحديد المتورطين وحرمانهم من دخول الملاعب إلى الأبد. لا مكان للعنصرية في الرياضة”.

ونشر المهاجم النيجيري أوسيمين بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي أعاد حساب نادي نابولي نشره على تويتر.

وكتب الدولي النيجيري: “أدعوكم جميعا إلى توعية أطفالكم وأقاربكم ليعرفوا كم هو مثير للاشمئزاز أن تكره شخصا بسبب لون بشرته”.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن جو بارون المدير الرياضي في فيورنتينا اعتذر شخصيا إلى لاعبي نابولي الثلاثة بعد المباراة.

وعدل نابولي تأخره ليفوز 2-1 على مضيفه فيورنتينا ويبقى الفريق الوحيد الذي حقق علامة النجاح الكاملة بمسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم.

المصدر: “رويترز”