روسيا – كشفت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية التغذية والغدد الصماء، عن كمية المشمش التي يمكن تناولها في اليوم، دون الإضرار بالصحة، ومن عليهم الامتناع عن تناوله.

وتقول الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “يجب عدم تناول المشمش على معدة فارغة، لأنه قد يسبب مشكلات في عملية الهضم، وبصورة خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة والقرحة ومتلازمة القولون العصبي والتهاب البنكرياس، في فترة تفاقمها”.

وتشير الأخصائية، إلى أن المشمش يحتوي على حمض الستريك وحمض الماليك، لذلك يمكن أن يهيّج الغشاء المخاطي مسببا الحرقة.

ووفقا لها، يمكن أن يسبب المشمش الإسهال والتخمر، حتى لدى الشخص السليم تماما، وعند الإفراط بتناوله يكون له تأثير الملين. لذلك يمكن للشخص السليم تناول 200-300 غرام من المشمش في اليوم، مع الأخذ بالاعتبار عدم تناول هذه الكمية مع فواكه وثمار أخرى.

وتقول، “كما لاينصح من يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي بتناول المشمش المجفف أيضا، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر ما يسبب انتفاخ البطن”.

المصدر: نوفوستي