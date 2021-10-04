أوكرانيا – أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي عليهم الامتناع عن تناول مختلف أنواع الكمثرى.

وتشير فوس، إلى أن الكمثرى فاكهة مفيدة وتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على تمعج وتهيج الغشاء المخاطي للأمعاء. كما تحتوي على الفركتوز المسبب لتكون الغازات عند الإفراط في تناولها.

وتضيف، لذلك فإن الكمثرى مفيدة جدا لكل من لا يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي. لأن الكمثرى مصدر جيد للألياف الغذائية الطبيعية، حيث تحتوي 100 غرام من الكمثرى على 14 بالمئة من كمية الألياف التي يحتاجها الجسم في اليوم. كما تحتوي على 17 بالمئة من السيليكون، و10 بالمئة من النحاس، و12 بالمئة من الحديد و6 بالمئة من البوتاسيوم.

وتقول، “وتحتوي الكمثرى أيضا على فيتامينات مجموعة B ومركبات الفينول ومواد دباغية (تانين)، وهذه موجودة بشكل رئيسي في قشرتها”.

المصدر: نوفوستي