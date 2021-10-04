ليبيا – نبه المحلل السياسي الليبي أحمد المهداوي إلى أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير متهم بتمويل المليشيات، ولم يستبعد أن تكون الـ 1.5 مليار دولار المتهم بإهدارها جزءًا من مبالغ أودعها بالبنك المركزي التركي لتجاوز أزمة تركيا، أو أخفاها لاستخدامها كمال سياسي في الانتخابات.

المهداوي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، فسر إخفاء مجلس الدولة الاستشاري لتقرير ديوان المحاسبة طوال السنين الماضية بأن رئيس المجلس خالد المشري يتبع تنظيم الإخوان، و”يمكننا القول إن المجلس يستمد أمواله من الصديق الكبير، فكيف ينفق المشري على جولاته الخارجية؟”.

وعن مطالبة الكبير بزيادة إنتاج النفط إلى 1.8 مليون برميل يوميًا العام المقبل بدلًا من 1.3 مليون برميل، قال: “يرغب ألا يجف منبع المال لديه؛ فالمصدر الوحيد للنقد الأجنبي هو ريع بيع النفط، ونحن مقبلون على انتخابات، وتيار الإسلام السياسي خسر قاعدته الشعبية ولكنه لم يخسر قاعدته المالية لسيطرته على المصرف المركزي، ويريد شراء الذمم لكسب أكبر عدد من المقاعد، ويجب على البرلمان والشرفاء التيقظ لاستحواذ حركة الإخوان على منابع المال”.