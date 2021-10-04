فيينا – هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين قبل اجتماع تعقده “أوبك+” بشأن سياسة التوريد والذي قد يقرر زيادة مزمعة للإنتاج بهدف تخفيف المخاوف بشأن المعروض.

وتراجع سعر خام مزيج “برنت” بنسبة 0.3 في المئة إلى 79.04 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش. وارتفع المزيج الأسبوع الماضي في رابع زيادة أسبوعية على التوالي.

فيما انخفض سعر النفط الأمريكي بنسبة 0.4 في المئة إلى 75.61 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في الأسابيع الستة الماضية.

وارتفعت أسعار النفط وسط تعطل الإمدادات وانتعاش الطلب العالمي مما دفع “برنت” الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبا فوق 80 دولارا.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا، في وقت لاحق اليوم.

المصدر: رويترز