ليبيا – التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي عددًا من الشخصيات الليبية الموجودة في القاهرة لمناقشة ملف المصالحة الوطنية، وآليات المشاركة الفعالة، لكافة ممثلي الأطياف السياسية والاجتماعية، في صياغة مشروع وطني يجمع كلمة الليبيين في ميثاق يؤسس لمصالحة وطنية شاملة، تساهم في تحقيق أمن واستقرار البلاد، وتستجيب لتطلعات الشعب الليبي.

اللافي أكد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الإثنين استمرار المجلس الرئاسي، في تنفيذ المهام المناطة به، من أجل استقرار البلاد.

وقال اللافي: “لا خيار أمام الليبيين إلا المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، للعبور بها إلى مرحلة السلام والاستقرار”.

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