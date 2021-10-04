ليبيا – أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر لعروسي رابح أن ضمانات إجراء الانتخابات في ليبيا من دون انسحاب المرتزقة ضئيلة.

رابح أوضح في تصريحات لصحيفة الشعب الجزائرية تابعتها صحيفة المرصد إن بقاء المرتزقة على التراب الليبي يعني استمرار التجاذبات السياسية بين الأطراف الليبية ما يجعل حظوظ إجراء الانتخابات ضعيفة جدا.

وتابع رابح إن إجراء العملية الانتخابية في ليبيا في ظل الوضع القائم سيشوبه صعوبات وتشويه لمصداقية الانتخاب كحق للشعب الليبي في الاختيار الحر والشفاف والنزيه لمؤسسات شرعية ذات سيادة وهو أمر مستبعد.

وأرجع رابح ذلك لسيطرة وهيمنة القوات الأجنبية والمرتزقة على الواقع والأرض وما تشكله من تضييق واضح على حرية المواطن في خياراته السياسية فيما ستصبح حماية صوت الليبيين محل صعوبة الأمر الذي يعقد مسار تحقيق مؤسسات ذات شرعية.

وأضاف رابح بالقول:”من غير المنطقي ونحن على مقربة من موعد الـ 24 من ديسمبر المقبل تاريخ إجراء الانتخابات أن تتعالى أصوات من هنا وهناك حول إمكانية تأجيل العملية الانتخابية أو بقاء هذه القوات الأمر الذي سيزيد من تعقيد مهمة الحكومة الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة”.

وتابع رابح قائلا:”ولا سيما وان تواجد هذه القوات على التراب الليبي تحركه محاور دولية وإقليمية تبحث على التموقع الجديد في ليبيا بعد إجراء الانتخابات وخاصة ما تعلق بملف إعادة الإعمار من جهة ومن جهة أخرى هو تخوف الأطراف التي بيدها مفاتيح التسوية السياسية”.

وبين رابح إن هذا التخوف هو من سيطرة لون سياسي غير موال لهذه الأطراف على المرحلة القادمة على ضوء المؤسسات الشرعية التي ستفرزها الانتخابات القادمة متطرقا إلى مخرجات الحوار المنعقد في تونس وقرارات برلين واتفاق الليبيين في لقاءات جنيف.

وأوضح رابح إن هذه مجتمعة تؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يحقق الوحدة الوطنية ويكون ذلك بالذهاب إلى إقامة مؤسسات شرعية في ليبيا إذ لن يكون ذلك إلا بتنظيم انتخابات عامة شفافة ونزيهة تكون فيها الكلمة الأخيرة للشعب الليبي.

وأضاف رابح إن ذلك يتم من دون إقصاء أي طرف أو فصيل من عموم الشعب الليبي الذي يحتاج إلى مؤسسات تعكس طموحاته وتعيد له الوحدة الوطنية وتضع حدا للفوضى والانقسام الذي تعرفه ليبيا منذ بداية الأزمة الحالية فيها.

واختتم رابح تصريحاته بالقول إن من بين الشروط الأساسية للوصول إلى هذه المؤسسات وإجراء العملية الانتخابية هو خروج القوات الأجنبية والمرتزقة لأن ذلك هو من صلب العمل الذي جاءت من أجله حكومة الوحدة الوطنية.