إسبانيا – تعرض فريق ريال مدريد لهزيمة مؤثرة أمام مضيفه إسبانيول (1-0) في المباراة لتي جرت بينهما امس وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز هدفي إسبانيول كل من المهاجم راؤول دي توماس والمدافع أليكس فيدال في الدقيقتين (17 و60) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الفريق الملكي اليتيم، في الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “باور 8” بمدينة برشلونة.

ومني ريال مدريد بالهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري، وتوقف رصيده عند 17 نقطة، ولا يزال في الصدارة بفارق الأهداف أمام جاره أتلتيكو الذي أسقط ضيفه برشلونة (2-0) في المباراة التي جرت بينهما أمس السبت، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد، وبانتظار نتائج بقية مواجهات هذه الجولة لليغا.

بينما رفع إسبانيول رصيده بعد هذا الفوز إلى 9 نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT