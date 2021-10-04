ليبيا – استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي أمس الأحد نائب وزير الخارجية اليوناني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون “كوستاس فراجوجيانيس”.

اللقاء تضمن وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في كافة المجالات.

وأعرب عن ترحيبه بإعادة افتتاح السفارة والقنصلية اليونانيتين في ليبيا، مؤكدًا على أهمية الشروع في تقديم الخدمات القنصلية، خاصة فيما يتعلق بمنح التأشيرات.

كما أشار إلى أهمية تدشين خط جوي مباشر بين البلدين، لما له من مصلحة مشتركة للبلدين وعلى الصعد كافة.

ومن جهته أبدى نائب وزير الخارجية اليوناني للشؤون الاقتصادية والتعاون، تطلع بلاده لتعزيز التعاون والشراكة مع ليبيا، واستعداد الشركات اليونانية للعمل في ليبيا بما يحقق مصلحة البلدين.

وأكد دعم بلاده الكامل لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وصولًا للاستحقاق الانتخابي القادم. كما تناول اللقاء أيضًا مبادرة دعم استقرار ليبيا واهميتها في تحقيق الاستقرار.