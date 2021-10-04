إنجلترا – أشاد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بقدرات نجمه المصري محمد صلاح خلال مباراته أمام مانشستر سيتي اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح الهدف الثاني “للريدز” بمجهود فردي رائع ومهارة عالية، حيث راوغ عدة لاعبين قبل أن يرسل الكرة إلى الزاوية اليسرى البعيدة بتسديدة بيمناه، في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “أنفيلد”.

ووصف كلوب “الفرعون” المصري باللاعب المميز، وذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلا: “فقط اللاعبون المميزون يسجلون أهدافا كهذه، الناس سيبقون يتحدثون عن هذا الهدف لأيام وأيام طويلة. ربما من 50 إلى 60 عاما عندما تتذكر هذه المباراة”.

وعن مجريات المباراة قال كلوب: “قدمنا أداء متوسطا جدا بالشوط الأول وربما أقل، كنا سهلين جدا ولعبنا كرات أغلبها للسيتي، كان هذا أسوأ شوط لنا ضد السيتي”.

وأضاف: “كنت سعيدا جدا عند نهاية صافرة الشوط الأول، حيث كان علينا إجراء بعض التعديلات وفعلنا ذلك”.

وقال كلوب: “الشوط الثاني لعبنا بشكل مختلف، لو لعبنا الشوط الثاني فقط فأقول إننا نستحق الفوز، لكن بعد أداء الشوط الأول فأنا سعيد بالنقطة”.

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 15 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري “البريمير ليغ”، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر تشيلسي.

بينما رفع مانشستر سيتي، حامل اللقب، رصيده إلى 14 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب الدوري.

المصدر: وكالات