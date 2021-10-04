ليبيا – قال عضو لجنة النواب لوضع تشريعات الانتخابات مفتاح كويدير إن بنود قانون انتخابات البرلمان المطروح في جلسة اليوم الإثنين متشابهة جدًا مع بنود القانون الذي صدر عام 2014.

كويدر وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، نبه إلى أن القانون سيشمل قوائم أحزاب والنظام الفردي، ومؤكدًا أن عدد الدوائر الانتخابية في القانون 13 دائرة.

كويدير لفت إلى التعديلات التي أرسلتها المفوضية العليا للانتخابات حول قانون انتخاب الرئيس مرفوضة، وغير قابلة للنقاش.