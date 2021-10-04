ليبيا – التقى وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية سمير كوكو بسفير تونس لدى ليبيا لسعد العجيلي.

وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد إلى أن كوكو والعجيلي تدارسا خلال اللقاء سبل تسهيل حصول الجاليتين الليبية والتونسية على اللقاحات المضادة لوباء كورونا إلى جانب تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.

ووفقا للبيان فقد تطرق الجانبان إلى عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين ليبيا وتونس في كافة المجالات فيما تم التأكيد علبى أن هذه العلاقات ستبقى ضمانة رئيسية وأساسا متينا يحفظ مصالح البلدين والشعبين في مختلف الظروف.