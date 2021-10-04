ليبيا – وقعت المؤسسة الليبية للاستثمار مذكرة تفاهم مع مؤسسة Enterprise Greece وكالة الاستثمار الرسمية للدولة اليونانية، التي تعمل تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية لتعزيز الاستثمار في اليونان والاستثمار بالخارج، بالتعاون مع معظم الدول حول العالم.

ويأتي ذلك سعيًا من المؤسسة الليبية للاستثمار لفتح آفاق جديدة من التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية، للإسهام في مساعدة المستثمرين الدوليين في الدخول للسوق الليبي، وتسهيل وتمكين استثماراتها في الأسواق الأوروبية والعالمية، وحرصًا منها لتشيجع الفرص الاستثمارية داخل ليبيا وخارجها والاستفادة من الخبرات العالمية.

وقد كانت مراسم التوقيع بحسب المكتب الإعلامي بتشريف من وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية، وFragkogiannis Konstantinos مفوض وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية بدولة اليونان، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية من الجانبين.

وستعمل هذه المذكرة على فتح آفاق استثمارية جديدة بين الطرفين خاصة في مجال الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات لما يمتلك الجانب اليوناني الخبرة بهذا الاختصاص، ويعتبر من أهم التخصصات التي تم التوجه إليها مؤخرًا والتركيز عليها، إلى جانب تمكين وتدريب الكوادر الليبية في هذا المجال.