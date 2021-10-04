مشاهد صادمة تم توثيقها عبر الطائرة لتأثيرات “شاهين” على بعض من مدن الساحل العماني

مشاهد صادمة تم توثيقها عبر الطائرة لتأثيرات “شاهين” على بعض من مدن الساحل العماني

عُمان – خلفت العاصفة المدارية “شاهين” خسائر مادية كبيرة في العديد من مدن سلطنة عُمان.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشاهد صادمة لأحياء كاملة غمرتها مياه الأمطار.

وتم تسجيل نزول عدد من الأودية بولايات محافظة شمال الشرقية، وهي وادي عندام بولاية المضيبي، ووادي البطحاء بنيابة سناو، ووادي قفيفة بولاية إبراء، ووادي العدفين ووادي مقل بولاية وادي بني خالد، والوادي الكبير بولاية دماء والطائين.

من جهتها، أكدت الأرصاد العمانية االيوم الاثنين، على استمرار تأثير العاصفة المدارية “شاهين” وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شـديدة السـرعة أحيانا، على محافظتي شمال وجـنوب الباطنة، تمتد لاحقا لتشمل محافظتي الظاهرة والبريمي.

وكذلك هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظتي الداخلية ومسقط.

المصدر: RT