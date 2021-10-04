إيطاليا – خرج فريق ميلان بثلاث نقاط من ملعب مضيفه أتالانتا بفوزه عليه (3-2) في المباراة التي جمعتهما امس وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية ميلان “الروسونيري” كل من، المدافع دافيد كالابريا ولاعب خط الوسط ساندرو تونالي، والمهاجم البرتغالي رفائيل لياو في الدقائق (1، 43، 78) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية أصحاب الأرض كل من المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا ولاعب خط الوسط الكرواتي ماريو باشاليتش في الدقيقتين (86 من ضربة جزاء، و90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب ” أولمبيكو دي تورينو” بمدينة تورينو.

وحقق ميلان انتصاره الثالث على التوالي، والسادس في الموسم تخللهما تعادل واحد، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب “الكالتشييو”، بفارق نقطتين عن نابولي، المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد أتالانتا عند 11 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT