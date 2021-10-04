اليمن – اتهم نائب الرئيس اليمني، الفريق على محسن صالح، امس جماعة “أنصار الله”، بعرقلة جهود السلام في اليمن.

وقال الفريق علي محسن خلال لقائه في الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن “تصعيد الحوثيين واعتداءاتهم المستمرة على المدن الآهلة بالسكان، وإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المُسير على السعودية وتهديد الملاحة الدولية، تكشف المفهوم الحقيقي لفكرة السلام لدى الحوثيين”.

وأضاف: “في الوقت الذي يقبع فيه ملايين المدنيين والنازحين في مأرب وشبوه وغيرها من المدن اليمنية، ومدن أخرى في السعودية تحت خطر القصف والاعتداءات الحوثية، لا يزال الدور الدولي الضاغط يُنظر إليه على أنه دون المستوى المأمول”.

وتابع: “ضحايا الإرهاب الحوثي كانوا ولا زالوا يعولون على دور دولي أكثر حزما وجدية لإيقاف صلف وتعنت الميليشيات التي تتحكم إيران في قرارها”.

واعتبر أن “الممارسات التي يرتكبها الحوثيون تكشف تعمدهم عرقلة كل مساعي السلام ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وتعميق أزمته الإنسانية”.

وقال: “الحرب التي تخوضها الشرعية، دفاعية وتنطلق من مبدأ ثابت يتمثل في التمسك بخيار السلام المبني على المرجعيات الثلاث والتعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية ومختلف مبادرات السلام وآخرها المبادرة السعودية التي رحبت بها الحكومة والإقليم والمجتمع الدولي ورفضها الحوثيون وإيران”.

وأشاد نائب الرئيس اليمني بـ “الجهود الحثيثة التي يبذلها المبعوث الأممي منذ توليه مهمته الجديدة كمبعوث أممي لدى اليمن”.

وحسب وكالة “سبأ” الحكومية، أطلع غروندبرغ في اللقاء، نائب الرئيس اليمني على “نتائج لقاءاته المختلفة الرامية إلى فهم طبيعة الأوضاع وبحث آفاق السلام”.

وأكد المبعوث الأممي “حرصه الدائم على التوصل إلى حل دائم واستئناف العملية السياسية بما من شأنه إنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق الأمن والاستقرار”.

المصدر: “سبأ”