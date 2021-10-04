إنجلترا – أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفا رائعا في “الملحمة الكروية” بين فريقه ليفربول وضيفه مانشستر سيتي (2-2)، امس في قمة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن “الفرعون” صلاح من مراوغة عدة لاعبين بمهارة عالية، قبل أن يرسل الكرة إلى الزاوية اليسرى البعيدة بتسديدة بيمناه، في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “أنفيلد”.

وحسم التعادل الإيجابي موقعة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (2-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب الأنفيلد.

وسجل ثنائية ليفربول ساديو ماني (59) ومحمد صلاح (76)، بينما سجل هدفي السيتي كل من فيل فودين (69) وكيفين دي بروين (81).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

المصدر: RT