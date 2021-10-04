ليبيا – عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اجتماعه العادي السادس أمس الأول بمدينة بنغازي برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة نوري محمد، وذلك لاستعراض الطلبات المقدمة لمشاريع استثمارية والبالغ عددها 20 مشروعًا موزعة بكافة أنحاء البلاد، ومناقشة عدد من المشروعات الذي تساهم في تحقيق الامن الغذائي بالدولة.

جمال النويصري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة حث خلال الاجتماع الذي حضره مديرو فروع الهيئة بالمنطقة الشرقية والجنوبية على تحفيز المستثمرين بالتوجه نحو بلديات المنطقة الجنوبية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية بها، مؤكدًا انها تزخر بالموارد الطبيعية اللازمة لإقامة مشاريع صناعية وزراعية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المكانية.

كما أشاد بجهود إدارة الهيئة فرع المنطقة الشرقية في تنظيم ملتقى “الاستثمار يقرع أبواب البلديات” يوم السبت الماضي، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تنظيم فعاليات مماثلة، بهدف تفعيل قطاع الاستثمار وتعزيز دوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

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