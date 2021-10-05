ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشرته قناة “إغبير” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية لما تعرض له بعض النيجيريين من مضايقات في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن هؤلاء صرخاتهم طلبا للمساعدة بعد قيام قوات أمنية حكومية بمداهمة منازلهم بالعاصمة طرابلس لتتهم سيدة نيجيرية زعمت أنها تعيش بالعاصمة حكومة الوحدة الوطنية بإرسال هذه القوات لإلقاء الأفارقة بالسجون.

وبحسب التقرير ناشدت هذه السيدة الحكومة النيجيرية بالتزامن مع عيد استقلال نيجيريا الموافق للأول من أكتوبر الجاري لإنقاذها ومن معها فالجميع يخشى الموت في السجون بعد إطلاق العنان للفوضى في منازل النيجيريين في العاصمة طرابلس.

وتابعت السيدة بالقول:”نحن بحاجة إلى مساعدة الحكومة النيجيرية انظر إلى ما يفعلونه بنا سوف يقتحمون منازل النيجيريين والغانيين وغيرهم من المواطنين الأفارقة ويقبضون عليك ويلقون بك داخل السجن كما اعتقلوا نساء حوامل وأطفالهن”.

وأضافت السيدة قائلة:”يجب على الحكومة النيجيرية أن تأتي لإنقاذنا من فضلك لو أنهم اعتقلوا هؤلاء الأشخاص وقاموا بترحيلهم إلى نيجيريا أو بلدانهم لكان من الأفضل لكنهم لم يفعلوا ذلك لـ3 أيام حتى الآن لم نغادر منازلنا نحن خائفون الرجاء مساعدتنا”.

ترجمة المرصد – خاص