مصر – أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لديه بمقدار 153 مليون دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وقال البنك المركزي، اليوم الاثنين، إن صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي سجل بنهاية سبتمبر الماضي 40.82 مليار دولار، مقارنة مع 40.67 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال البنك إن عجز الحساب الجاري لمصر في 9 أشهر من العام المالي 2021-2020 بلغ 13.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار في العام السابق

وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر، قد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 / 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، قبل أن يتراجع في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية