الإعلان عن ملء الأنبوب الأول من “السيل الشمالي-2”

الإعلان عن ملء الأنبوب الأول من “السيل الشمالي-2”

روسيا – أعلنت الشركة المسؤولة عن مشروع الغاز الروسي “السيل الشمالي-2″، امس البدء في ملء الأنبوب الأول من المشروع بالغاز الطبيعي.

وقالت شركة “نورد ستريم-2″، في بيان، إنه تم اليوم البدء بملء السلسلة الأولى من خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2” بالغاز الطبيعي. وأضافت، أنه سيتم ملء الأنبوب بالغاز الطبيعي لتنفيذ المزيد من الاختبارات الفنية.

وفيما يتعلق بالأنبوب الثاني من “السيل الشمالي-2″، أشارت الشركة إلى أن العمل مستمر على تحضيره.

و”السيل الشمالي-2” هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

ويمر أنبوبا المشروع عبر المناطق الاقتصادية الاستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وروسيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدنمارك أن “السيل الشمالي-2” يلبي المتطلبات ويمكن أن يبدأ بالعمل، وفقا لتقارير لوكالة “بلومبرغ”.

وأعلنت شركة الغاز الروسية “غازبروم” في وقت سابق من الشهر الماضي، الانتهاء بشكل كامل من مشروع “السيل الشمالي-2”. والآن يتم العمل على إصدار التصاريح اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز.

المصدر: “تاس”