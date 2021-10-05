سوريا – دعت الدول الغربية سوريا إلى السماح بدخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأراضيها، متهمة دمشق بانتهاك التزاماتها بشأن الأسلحة الكيميائية.

وقالت المندوبة البريطانية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوانا روبر خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، يوم الاثنين: “يجب على سوريا أن تصدر تأشيرات الدخول… دون أي عقبات أو تأخير”.

ودعت المندوبة البريطانية سوريا كذلك إلى تقديم توضيحات بشأن مصير الأسطوانتين اللتين تم العثور عليهم في موقع الهجوم المزعوم بالسلاح الكيميائي في مدينة دوما في عام 2018.

من جهته، أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس عن قلقه إزاء “المماطلة” في المناقشات مع دمشق، مؤكدا أن المنظمة لن ترسل فريق المفتشين ما لم يتم إصدار تأشيرات الدخول لجميع أعضائه.

يذكر أن سوريا رفضت الاتهامات الغربية باستخدامها للأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أنها تخلت عن كامل ترسانتها الكيميائية بموجب الاتفاق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي تم التوصل إليه في عام 2013.

المصدر: “فرانس برس”