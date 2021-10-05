ليبيا – التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الإثنين مع وكيل وزارة الخارجية اليوناني كوستاس فرانجوجيانيس، رفقة وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال اليونانيين، لبحث علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

وزير الصحة عبر في مستهلّ كلمته التي ألقاها، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين ليبيا واليونان والتيلطالما تميزت بالاحترام المتبادل، باعتبارهما دولتين جارتين.

واعتبر وزير الصحة زيارة الوفد دليلًا على حرص اليونان حكومةً وشعبًا على أن تكون علاقة البلدين كسابق عهدها وأكثر، معربًا عن اهتمامه بتعزيز التعاون الصحي بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات السابقة.

وفيما يتعلق بملف الديون، أشار الزناتي إلى المساعي الحثيثة التي يبذلها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لقفل ملف الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح أي دولة في العالم، من خلال تشكيل لجان خاصة بالمراجعة والتدقيق.

من جانبه ،قال وكيل وزارة الخارجية اليوناني في كلمته: “نحن هنا، كي نشاطركم الاهتمام لبناء بلدكم، لكي تقف على قدميها في جميع المجالات وليس في الصحة فقط، لقد وعدتكم في المرة السابقة أنني سأزور ليبيا مصحوبًا بوفد من رجال الأعمال اليونانيين، وهذا ما قمت به اليوم، لدينا العديد من رجال الأعمال في مجال التصنيع الدوائي، وفي مجال المعدات الطبيّة، وتقديم الخدمات الصحية، وفي مجال الإدارة، وفي مجالات أخرى ستسترعي انتباهكم”

وتابع وكيل وزارة الخارجية اليوناني حديثه : “زيارتنا إلى ليبيا، ليست للمطالبة بالديون المستحقة من علاج الليبيين بسبب النزاعات والظروف الصعبة التي شهدتها البلد، زيارتي هذه هي الثانية لليبيا، وهذه المقابلة هي الثانية معكم، نحن قوة سلام في هذه المنطقة، ونرغب حقيقةً في مساعدتكم لتخطي المشاكل والصعاب التي تواجهونها “.

واعتبر وكيل وزارة الخارجية اليوناني، إرسال الحكومة اليونانية شحنة من اللقاحات إلى ليبيا خلال المدة الماضية بادرة متواضعة من اليونان تجاه ليبيا، لمساعدتها في مواجهة وباء كورونا، مؤكدًا على أن شريحة رجال الاعمال اليونانيين في مجالات الصحة على استعداد كامل أن تخدم ليبيا وتقدم كل ما هو ممكن في هذا المجال.

وواصل وكيل وزارة الخارجية اليوناني: “سيادة الوزير، أقدّر عاليًا مجهودات حكومتكم في ملف تسوية الديون المستحقة على ليبيا، وأود الإشارة إلى أن تسديد الديون العالقة لصالح المؤسسات اليونانية الخاصة، سيحفّز كل رجال الأعمال اليونانيين الذين يرغبون في الاستثمار في ليبيا على المضي قدما نحو ذلك”.

يشار إلى أن اللقاء تم بحضور مستشار وزير الصحة مصطفى ارحومة ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة الصديق السايح، ومدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة الطاهر عبد العزيز سليمان ومدير إدارة الصيدلة ليلى العربي.

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