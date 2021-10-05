ليبيا – شاركت سفارة الولايات المتحدة المخاوف التي أعربت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الأحداث الواقع في منطقة قرقارش بالعاصمة طرابلس.

السفارة الأمريكية وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التوصال الاجتماعي “تويتر” الإثنين، أكدت على ضرورة أن تظل حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس، بمن فيهم المهاجرين واللاجئين، من أولويات جميع الحكومات.

وقالت السفارة: إن الأحداث التي وقعت في قرقارش تثير القلق ويجب التحقيق فيها على الفور.

هذا وأطلقت حكومة الوحدة يوم الجمعة الماضي حملة أمنية للقبض على المطلوبين للعدالة والمهاجرين غير الشرعيين بمنطقة قرقارش بالعاصمة طرابلس.