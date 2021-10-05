إيطاليا – فتح النجم الصربي الواعد دوشان فلاهوفيتش البالغ 21 عاما الباب أمام الأندية الراغبة بالحصول على خدماته للتقدم بعروضها، وذلك بعد رفضه تمديد عقده مع نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم.

وكشف رئيس نادي فيورنتينا، الملياردير روكو كوميسو أن المهاجم الصربي فلاهوفيتش الذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو 2023، رفض عرضا كان “سيجعله اللاعب الأعلى راتبا في تاريخ النادي”.

وأضاف كوميسو في بيانه الذي نشره الموقع الرسمي للنادي اليوم الثلاثاء: “قمنا بتحسين العرض في مناسبات عدة من أجل تلبية طلبات دوشان ومحيطه على السواء. لكن ورغم جهودنا ومحاولاتنا، لم تتم الموافقة على هذه العروض”.

وأفاد كوميسو أنه “خلال تواجدي في فلورنسا في الأسابيع القليلة الماضية، عملت شخصيا بشكل جدي على إيجاد حل يرضي اللاعب والنادي على السواء، لكن يؤسفني القول أننا لم نكافأ على جهودنا ومحاولاتنا”.

وأحرز فلاهوفيتش 21 هدفا في “الكالتشيو” الموسم الماضي، وقدم أداء جيدا أيضا في المراحل الأولى من هذا الموسم بتسجيله 4 أهداف في 7 مباريات بالدوري، وذلك بعدما قاوم فيورنتينا العروض المقدمة من أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا للحصول على الصربي هذا الصيف.

وقرار الصربي برفض تمديد عقده الحالي سيكون بمثابة ضربة لمشجعي فيورنتينا الذين يعيشون فترة حماسية في بداية الموسم الجديد حيث يحتل “فيولا” المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، لكنه يتخلف بفارق تسع نقاط عن نابولي المتصدر بعد الخسارة أمام الأخير الأحد على أرضه.

ومن المؤكد أن فيورنتينا لن ينتظر كي يصل فلاهوفيتش إلى نهاية عقده والرحيل عنه من دون مقابل، بل سيسعى جاهدا لكي يستفيد منه ماديا من خلال بيعه قبل الوصول إلى نهاية العلاقة بين الطرفين والتي بدأت في صيف 2018 بعد قدوم المهاجم من بارتيزان بلغراد الصربي.

المصدر: أ ف ب