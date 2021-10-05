السودان – أعلن جهاز المخابرات العامة السودانية، امس عن مقتل 4 مسلحين في تنظيم “داعش” وعنصر بقوات الأمن جراء اشتباكات اندلعت خلال عملية مداهمة في الخرطوم.

وأشار في بيان إلى استمرار “عمليات متابعة جيوب خلايا تنظيم داعش الإرهابي من قبل جهاز المخابرات العامة ومشاركة القوات المسلحة، الدعم السريع والشرطة”.

وأوضح جهاز المخابرات العامة أن “القوات المشتركة قامت ظهر اليوم الاثنين بمداهمة موقعين بمنطقة جبرة مربع 15 – 18، بعد توفر معلومات جديدة عن بؤر للتنظيم، أسفرت عن قتل 4 من الخلية الإرهابية والقبض على اثنين بالموقع الأول مربع 15 داخل شقة والقبض على 2 من العناصر الإرهابية بالموقع الثاني مربع 18”.

وبين: “القوات المشتركة طوقت المنطقة وعملت على إغلاق المنافذ والطرق المؤدية للموقع حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات، وفي الأثناء أطلقت المجموعة الإرهابية أعيرة نارية كثيفة في مواجهة قواتنا من أسلحة متنوعة شملت كلاشات، رشاشات، قرنوف اربجي وقنابل يدوية”.

وقال الجهاز: “احتسبت قواتنا شهيدا، (ضابط صف من القوات المسلحة – القوات الخاصة) وأصيب ضابط برتبة الرائد وضابط صف من جهاز المخابرات العامة وضابط صف من قوات الشرطة”.

وكثفت قوات الأمن السودانية في الأيام الماضية عملياتها ضد خلايا تنظيم “داعش”.

ومساء أمس الأحد نفذت القوات المشتركة عملية مداهمة لموقعين بمدينة أم درمان أسفرت عن القبض على 8 مواطنين أجانب.

والثلاثاء الماضي داهمت المخابرات السودانية أوكارا استغلتها خلية لـ”داعش” في منطقتي جبرة والأزهري جنوبي الخرطوم.

وأسفرت العملية التي قتل فيها 5 من منسوبي المخابرات السودانية، عن توقيف 11 إرهابيا، وفق، قبل أن تلاحق بقية أفراد الخلية وتوقفهم واحدا تلو الآخر في مناطق متفرقة بالخرطوم وبورتسودان.

المصدر: “سونا” + وكالات