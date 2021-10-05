ليبيا – قال الناطق باسم المجلس البلدي لسبها بالجنوب أسامة الوافي إن نقص المحروقات في المنطقة مستمر منذ 2014، إذ يعتمد بنسبة 99% على مستودع مصراتة.

الوافي وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء، ضرب مثلًا على انعكاس هذا على حياة المواطنين، بأنهم يتحملون تكلفة عمليات النقل، فمثلًا أسطوانة الغاز تباع من 2.5 إلى 5 دنانير، بينما وصل سعرها في السوق السوداء بالجنوب إلى 350 دينارًا أحيانًا، ومن المستودع تباع بـ20 دينارًا، وكلما بعدت المدينة زادت التكلفة.

كما لفت إلى رصد هجرة واسعة من الجنوب إلى الساحل، منبهًا إلى خروج الكوادر التي يفتقدها الإقليم من العاملين في الصحة والتعليم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.