ليبيا – أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بانطلاق أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني احميد حومة، مؤكدًا أن الجلسة مغلقة.

بليحق وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أكد أن مجلس النواب صوت بالأغلبية على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 ألف دينار ليبي، لكل أسرة الذي تقدم به عدد من النواب للجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لإقراره.

وأشار إلى تصويت البرلمان بالأغلبية على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب الذي أقرهُ المجلس في جلسة أمس الإثنين والتي تنص على: “إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية، مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد”.