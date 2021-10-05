روسيا – أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإقرار “يوم الأب” في روسيا.

وسيحتفل بيوم الأب كل عام في الأحد الثالث من شهر أكتوبر. ونشر المرسوم على بوابة المعلومات.

وجاء في مذكرة ألحقت بالمرسوم الرئاسي أن يوم الأب تم إقراره لتقوية الوضع القانوني للأسرة ورفع أهمية الأبوة في تربية الأطفال.

يذكر أن النائبة في مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، تامارا بليتنيفا، التي تمثل الحزب الشيوعي الروسي كانت قد أحالت إلى مجلس الدوما مشروعا للقانون يشبه المرسوم الرئاسي، لكن البرلمانيين لم يوافقوا عليه، مشيرين إلى إقرار الأعياد الوطنية هو أمر من صلاحيات الرئيس الروسي.

ثم عادت الحكومة وديوان الرئيس هذا العام إلى تلك الفكرة. وجاء في المذكرة المرفقة بالمرسوم إن ضرورة إقرار يوم الأب تنطلق من المادة الـ72 للتعديلات التي أدخلت في دستور روسيا والتي شددت على حماية الأمومة والأبوة والطفولة.

جدير بالذكر أن بعض الأقاليم الروسية كانت قد أقرت هذا العيد.

المصدر: تاس